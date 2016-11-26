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Терпець урвався: Меркель заявила, що депортує 100 тисяч мігрантів

Терпець урвався: Меркель заявила, що депортує 100 тисяч мігрантів
Бундесканцлер Німеччини Ангела Меркель сьогодні, двадцять шостого листопада 2016 року, зробила сенсаційну заяву, - про це інформує replyua.net з посиланням на інтернет-портал «Еспресо».

Ангела Меркель, коментуючи міграційну політику німецького уряду, наголосила, що до кінця поточного року країну мають залишити майже сто тисяч мігрантів та біженців. У першу чергу йдеться про нелегальних мігрантів з Афганістану – за словами Меркель, ФРН не може прийняти всіх афганських юнаків та дівчат. Федеральний уряд вважає, що найважливішу роль у цьому процесі мають відіграти суб’єкти федерації - землі – саме вони не повинні зловживати правом надавати притулок мігрантам і біженцям.

Меркель планує, що із запланованих ста тисяч осіб, які підлягають депортації, приблизно шістдесят тисяч покинуть країну самостійно, користуючись можливостями, які надають так звані «програми повернення», ініційовані та розроблені німецьким урядом. Тим не менш, тридцять тисяч осіб будуть виселені примусово. Нагадаємо, за поточний рік Європа змушена була прийняти один мільйон вісімсот тисяч мігрантів з Близького Сходу. Переважна більшість з них – один мільйон – перебувають у Німеччині.
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