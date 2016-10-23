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Кох: в Кремль пришла новая «печалька»

Кох: в Кремль пришла новая «печалька»
Альфред Кох, бывший вице-премьер России, считает, что в будущем Кремль продолжат «преследовать неприятности», поскольку Ангела Меркель останется у власти.

Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке политик написал о том, что на следующих выборах в Германии победу одержит Ангела Меркель, и она по-прежнему останется в должности канцлера Германии. Кох отмечает, что убита абсолютно вся интрига, поскольку уже после очередных выборов, которые пройдут в Германии осенью следующего года, будет сформирована мощная коалиция из Социал-демократов и Христианско-Демократического союза – партии Ангелы Меркель. По мнению политика, безальтернативность будущей «Большой коалиции», в которую войдут СДПГ и ХДС/ХСС, убьет всякую интригу, а также надежду Кремля, и для Кремля это уже большая «печалька».

Кох обнародовал последний прогноз из Германии, где социологи отметили, что 214 кресел из 598 возможных в парламенте Германии займут представители партии действующего канцлера, а у социал-демократов в парламенте будет не меньше 123 мест. Партии будут в коалиции, а это значит, что в Бундестаге они получат большинство.

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