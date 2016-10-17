Штайнмайер отказывается вводить новые санкции против РФ из-за Сирии

Глава внешнеполитического ведомства Германии отказывается ужесточать антироссийские санкции из-за действий РФ в Сирии не потому, что эти санкции могут повлиять на экономику Европы, а по другой причине.
Как передает replyua.net, перед началом заседания Совета Европейского Союза по иностранным делам Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что все постоянно только и делают, что говорят о новых санкциях против РФ из-за ее военных действий в Сирии, однако совершенно непонятно, как эти ограничения против Россия могут повлиять на изменение ситуации в Сирии, ведь они не приведут к завершению войны на сирийских территориях. «О санкциях очень много говорят и очень много пишут. Однако я не представляю, как после введения санкций сложится ситуация. Разве они могут как-то помочь мирным жителям восточного Алеппо? Санкции как-то улучшат их положение?», отметил глава МИДа Германии.
Напомним, что ранее известный немецкий публицист в материале для DW написал о том, что Штайнмайер будет использовать любые методы, чтобы надавить на Меркель и не дать ей ввести новые ограничения против России.
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