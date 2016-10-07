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Меркель не должна удерживать власть, - мнение немцев

Меркель не должна удерживать власть, - мнение немцев
Рейтинг Ангелы Меркель в Германии стремительно падает, и на следующих выборах жители страны, скорее проголосуют за Франка-Вальтера Штайнмайера, нежели за действующего канцлера.

По информации rеplyua.net со ссылкой на DW, об этом свидетельствуют результаты нового опроса, который проводил один из крупнейших телеканалов Германии. Большинство немцев считают, что должность президента Германии должен занять действующий глава внешнеполитического ведомства. За Штайнмайера готовы проголосовать больше 41 процента жителей Германии, в то время, как за Меркель большинство немцев голосовать не хотят. По словам 61 процента граждан, участвовавших в опросе, именно президент страны, а не канцлер, должен заниматься внешней политикой и самыми актуальными внутренними проблемами, поскольку сейчас «президента в Германии вообще не видно».

Еще 30 процентов видят на посту президента Вольфганга Шойбле, 24 процента – Винфрида Кречманна. 93 процента немцев заявили, что президент, а не канцлер Германии должен достойно представлять страну на мировой арене. В начале следующего года Федеральная ассамблея Германии выберет нового президента страны.

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