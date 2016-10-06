В Германии рассматривают вопрос об ужесточении санкций против России

Источник, близкий к окружению Ангелы Меркель, заявил, что Германия обсуждает вопрос о расширении антироссийских санкций. Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, источник сообщил, что власти Германии пытаются найти новые способы давления на Россию, чтобы та изменила свою позицию по Сирии, и экономические ограничения могут быть введены уже не из-за Украины, а из-за Сирии.
Стало известно о том, что эти переговоры находятся только на первом этапе, и пока не ясно, кто поддержит эту инициативу, включая и социал-демократов Германии. По информации издания, Евросоюз был разочарован действиями РФ в Сирии, а также лидеров европейских стран пугает и то, что число мигрантов начнет увеличиваться. Из-за этих двух причин Германия может усилить давление на Москву, подчеркивает источник.
Накануне на пресс-конференции глава МИД Германии ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся ужесточением антироссийских санкций, заявив о том, что он не слышал ни от кого из представителей немецкой власти, чтобы такие действия обсуждались, и предложений по санкциям еще не поступало. Представители Меркель отрицают такие слухи.
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