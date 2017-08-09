Стало известно, почему на выборах во Франции победил Макрон

Сотрудники французского телеканала BFM TV предоставили полную информацию о том, какие суммы денег потратили все кандидаты в президенты во время предвыборной гонки, сообщает replyua.net.
По словам сотрудников телеканала, Эммануэлю Макрону удалось победить на выборах благодаря тому, что на его избирательную кампанию была потрачена рекордная сумма – 16,7 миллионов евро. В то же время его основная конкурентка Марин Ле Пен потратила во время предвыборной кампании всего 12,4 миллионов евро. В президентскую кампанию бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона было вложено 13,7 миллионов евро. Кандидат от социалистов Бенуа Амон израсходовал около 15 миллионов евро. Меньше всех потратил Жан-Люк Меланшон - его кампания обошлась в 10,7 миллионов евро.
Также телеканал отмечает, что, согласно законодательству Франции, кандидат в президент не может потратить на свою кампанию больше 22 миллионов. Дороже всего голоса избирателей обошлись Амону – этот кандидат проиграл, набрав минимум голосов, однако на каждый из них потратил шесть с половиной евро.