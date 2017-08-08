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Корреспондент: Макрон оказался очень посредственным лидером

Корреспондент: Макрон оказался очень посредственным лидером
Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге пишет о том, что избрание Эммануэля Макрона президентом Франции многие отметили шампанским, однако спустя всего три месяца его президентства становится понятно, что Макрон – очень посредственный лидер, сообщает replyua.net.

«Всего за пару месяцев президентства его рейтинг обвалился до 36 процентов и продолжает снижаться. У самого непопулярного президента во французской истории – Франсуа Олланда – в это время рейтинг был около 56 процентов, а у Николя Саркози – 66 процентов», - отмечает Яковина. По его мнению, Макрон – это очередной шоумен, и это качество хорошее для предвыборной гонки, но никак не для президента.

Журналист подчеркнул, что инициатива Макрона об официальном «провозглашении» первой леди вызвала волну недовольства, и такие преференции для Брижит Макрон вызывают гнев даже у сторонников нового президента. «Оппозиция на сентябрь приготовит серию массовых протестов против экономической политики президента. Похоже, «медовый месяц» его отношений с французской публикой подошел к концу», - добавил Яковина.
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