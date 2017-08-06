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У Франції збирають підписи за петицію, щоб не утримувати дружину Макрона

У Франції збирають підписи за петицію, щоб не утримувати дружину Макрона
Громадяни Франції почали збирати підписи для петиції, що вимагає відмовитись від виділення грошей з бюджету держави на утримання дружини президента Еммануеля Макрона, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Активісти вимагають, аби не були реалізовані плани французької влади щодо привласнення дружині президента держави офіційного статусу. Під час передвиборчої кампанії Макрон озвучував пропозиції щодо створення відповідного регламенту, згідно з яким перша леді країни отримувала б офіційний статус. На думку Макрона, це має дозволити контролювати рівень витрат супутниці глави держави.

Автор петиції ж так не вважає. У тексті звернення зазначається, що не існує жодних причин для того, щоб утримувати дружину глави держави за рахунок держбюджету. Крім того, активісти наголосили, що Бріджит Макрон вже має команду з кількох співробітників, 2 секретарів та 2 працівників служби безпеки. Активісти наполягають, що цього цілком достатньо для першої леді. Остаточно вирішити це питання автор пропонує, провівши референдум. Наразі ж петиція набрала вже понад 170 тисяч підписів.
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