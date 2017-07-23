Опрос: рейтинг Макрона упал на 10 процентов всего за месяц, и это худший показатель за всю историю Франции

Всего за один месяц рейтинг Эммануэля Макрона, президента Франции, упал сразу на десять процентов, и Макрон показал один из самых худших результатов за всю историю страны.
Как передает replyuya.net со ссылкой на Journal du Dimanche, опрос был проведен несколько дней назад социологическим центром Ifop. Отмечается, что в июне текущего года, через месяц после вступления в должность, Макрону доверяли примерно 64 процента французов, однако уже в июле рейтинг президента скатился до 54 процентов, и это один из самых низких показателей уровня доверия к главе государства. В издании напомнили, что последний раз такой низкий рейтинг был зафиксирован в 1995 году, когда президентом страны был Жак Ширак.
Еженедельник объясняет разочарование французов недавним скандалом: из-за намерения Макрона сократить оборонный бюджет государства подал в отставку начальник главного штаба Вооруженных сил Франции Пьер де Вилье. Во время опроса французы заявили, что не верят Макрону, и он не выполнит предвыборных обещаний.