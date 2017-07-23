Опрос: рейтинг Макрона упал на 10 процентов всего за месяц, и это худший показатель за всю историю Франции

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Всего за один месяц рейтинг Эммануэля Макрона, президента Франции, упал сразу на десять процентов, и Макрон показал один из самых худших результатов за всю историю страны.Как передает replyuya.net со ссылкой на Journal du Dimanche, опрос был проведен несколько дней назад социологическим центром Ifop. Отмечается, что в июне текущего года, через месяц после вступления в должность, Макрону доверяли примерно 64 процента французов, однако уже в июле рейтинг президента скатился до 54 процентов, и это один из самых низких показателей уровня доверия к главе государства. В издании напомнили, что последний раз такой низкий рейтинг был зафиксирован в 1995 году, когда президентом страны был Жак Ширак.Еженедельник объясняет разочарование французов недавним скандалом: из-за намерения Макрона сократить оборонный бюджет государства подал в отставку начальник главного штаба Вооруженных сил Франции Пьер де Вилье. Во время опроса французы заявили, что не верят Макрону, и он не выполнит предвыборных обещаний.