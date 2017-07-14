После встречи с Трампом Макрон заявил, что Франция не будет требовать отставки Башара Асада

Эммануэль Макрон, президент Франции, сразу после встречи в Париже с Дональдом Трампом, заявил о том, что Франция больше не собирается настаивать на отставке Башара Асада, президента Сирии.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Белого дома, Макрон подчеркнул, что более важными задачами являются борьба с терроризмом и стабильная ситуация в Сирии, где уже много лет идет война. «Мы хотим получить результат и вместе с США хотим искоренения терроризма в Сирии. И не важно, кто является террористом. Поэтому, я больше не требую отставки Башара Асада», подчеркнул французский глава. Нужно отметить что ситуация в Сирии была главной темой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Война в Сирии продолжается с 2011 года, причем в ней участвуют и сирийские правительственные силы, и повстанцы, и боевики.
По подсчетам экспертов, за шесть лет войны Сирия понесла убытки на сумму 226 миллиардов долларов. С 9 июля действует режим перемирия на юго-западе страны, сразу в трех провинциях. К таким договоренностям пришли Путин и Трамп во время встречи в Гамбурге. Ранее западные страны требовали отставки Башара Асада.