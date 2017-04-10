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Две недели до выборов президента во Франции: Кремль усиливает давление на Макрона

Две недели до выборов президента во Франции: Кремль усиливает давление на Макрона
Две недели остается до выборов президента во Франции – насколько ощущаются попытки Москвы вмешаться в этот сценарий в эфире «Громадського радио» рассказала франковед Татьяна Огаркова. По ее словам, абсолютная правда, что России выгодна кандидатура Марин Ле Пен, которая представляет партию «Национальный фронт», финансирование которой осуществляется Кремлем, что уже прямо доказанный факт. Еще есть Франсуа Фийон, который также отмечается симпатией к Путину, но более умеренный в этом.

«Проевропейский кандидат Эммануэль Макрон вышел в лидеры – ожидается, что во втором туре он выиграет. Вот против него Кремль пытается расшатать такую кампанию, подчеркивая идею о геях. Надо понимать, что во Франции это сложная тема – в 2013 году были узаконены однополые браки, и это немного раскололо общество. Провокации против Макрона становятся возможными, потому что его брак достаточно странный. Это такая известная love-story – он уже более десяти лет живет с женщиной, которая старше его на 25 лет. Ему было 15, ей 40, она была его учительницей, он влюбился. Когда даже поехал в Париж, не забывал ее, продолжал писать, общаться. Она была замужем, имела детей, но в 2007 году наконец-то согласилась выйти замуж за Макрона и они поженились. Здесь такая история и очень много недоверия», – рассказала Татьяна Огаркова.

По ее словам, вторая важная составляющая в этой кампании против Макрона, которую также расшатывает Россия – они пытаются педалировать его опыт в банке Ротшильда. Якобы он такой американский банкир, человек, связанный с финансовыми кругами, а, следовательно лоббистская фигура, которая пропагандирует интересы крупного, возможно, иностранного, американского капитала. В пользу этого работает то, что Макрон свободно говорит на английском, в отличие от других кандидатов. Тем не менее, несмотря на все усилия Москвы, согласно социологическим исследованиям, Макрон все же в лидерах. «Мы видим, что эта кампания пока не дает больших результатов. По некоторым исследованиям, Макрон на одном уровне с Марин Ле Пен в первом туре. Макрон – это человек, который поддерживает единство и усиление Европейского Союза. В его программе четко записано, что Россия ведет агрессивную политику, и санкции будут продолжены, пока не будут выполнены Минские договоренности, то есть он продолжает политику Франсуа Олланда на стороне Украины», – подытожила Татьяна Огаркова.
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