Макрон присоединился к Ле Пен и Фийону в позиции по отношению к России

Эммануэль Макрон, один из главных претендентов на пост президента Франции, заявил о том, что его страна должна вести прямой диалог с Россией.
Как сообщает replyua.net, об этом бывший министр экономики рассказал в интервью телеканалу BFMTV. «Франция должна вести диалог с российским президентом Путиным, однако ни при каких обстоятельствах мы не можем потворствовать тому, что он иногда защищает или одобряет. Более того, Россию надо поставить лицом к лицу с ее обязанностями», подчеркнул Макрон. По словам кандидата в президенты, он выступает за прямой диалог с Россией и готов сотрудничать, но у него несколько иная позиция, нежели у его конкурентов Марин Ле Пен и Франсуа Фийона.
Также Макрон намекнул, что не питает иллюзий относительно РФ, однако считает, что конкуренты Фийон, Ле Пен и Меланшон «буквально очарованы Путиным». Во время интервью Макрон добавил, что одобряет удар США по сирийской военной базе и, если будет доказан факт химической атаки, он будет требовать от Путина предоставления гарантий уничтожения всего химоружия в Сирии.