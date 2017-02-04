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Ле Пен начала президентскую кампанию, пообещав французам свободу

Ле Пен начала президентскую кампанию, пообещав французам свободу
Марин Ле Пен, лидер Национального фронта, сегодня заявила о том, что начинает президентскую кампанию и в случае победы на выборах даст Франции свободу.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Рейтер, Ле Пен уже озвучила свою программу действий. При этом в агентстве подчеркнули, что эта предвыборная гонка во Франции будет самой непредсказуемой, а партия Ле Пен надеется, что Ле Пен за два дня успеет изложить свою программу на съезде в Лионе и тем самым склонит избирателей проголосовать именно за нее. Программа лидера Национального фронта предусматривает выход из зоны евро, увеличение социальных пособий, снижение налога на заработную плату, снижение пенсионного возраста, введение налогов для иностранных работников.

Помимо этого, Ле Пен хочет построить больше тюрем, увеличить штат полицейских и ввести бесплатное образование только для французских граждан. Ле Пен не исключает проведение референдума о выходе Франции из Евросоюза. По ее словам, целью ее программы является возвращение свободы Франции и права голоса французам.
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