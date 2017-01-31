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СМИ узнали детали коррупционного скандала в семье «друга Путина» Фийона

СМИ узнали детали коррупционного скандала в семье «друга Путина» Фийона
Британская авторитетная газета The Telegraph опубликовала подробности коррупционного скандала, который разгорелся вокруг семьи «друга Путина» Франсуа Фийона — нынешнего кандидата в президенты Франции. Согласно данным издания, якобы во время фиктивного трудоустройства в литературном журнале и в парламенте Франции супруга Фийона Пенелопа получила почти миллион евро, передаёт replyua.net.

Ранее подробности инцидента не разглашались. Предполагалось, что «друг Путина» Франсуа Фийон незаконно использовал свои полномочия, организовав фиктивное трудоустройство своих родственников — жены и двух сыновей — на государственные должности, в результате которого «услуги» приближённых к кандидату в президенты Франции оплачивались из государственного бюджета.

В настоящее время СМИ располагают информацией, что Пенепола Фийон получила за свою фиктивную работу 900 тысяч евро, а сыновья Фийона числились на должности парламентских помощников. За эту работу, по предварительным данным, сыновья Франсуа Фийона получили 84-тысячный гонорар. Адвокат Франсуа Фийона утверждает, что никакого фиктивного трудоустройства не было, у их семьи якобы есть доказательства выполнения супругой и сыновьями полезной работы.
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