Эксперт: через несколько месяцев Франция начнет блокировать антироссийские санкции

После президентских выборов во Франции, которые пройдут весной, велика вероятность того, что новые французские власти заблокируют антироссийские санкции, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Такое мнение высказал Владимир Василенко, чрезвычайный и полномочный посол Украины, а также бывший представитель в Совете ООН по правам человека. По его словам, Франция является одной из самых влиятельных стран Евросоюза, и у нее своя, антиукраинская позиция. «У Франции есть лидеры президентской гонки, и они выступают за скорейшую отмену санкций против РФ. После выборов может случиться так, что Франция воспользуется новыми возможностями и заблокирует санкции, введенные ЕС», отмечает Василенко.
По его словам, все решения в Евросоюзе можно принять только единогласно, и, если новые власти Франции будут не согласны с решением ЕС по продлению антироссийских санкций, они имеют право голосовать против них. «Если разобраться, то любое государство, входящее в ЕС, может заблокировать решение по санкциям», заявил эксперт.