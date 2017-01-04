Закінчилась любов? У Росії вимагають, щоб Ле Пен повернула кредит

Здається, росіяни втратили інтерес до ймовірного кандидата в президенти Франції, лідера праворадикальної партії «Національний фронт» Марін Ле Пен, - про це повідомляє replyua.net з посиланням на RFI.
Так, журналісти довідались, що Агентство страхування вкладів Російської Федерації звернулось до суду з позовом про стягнення з партії Ле Пен всього розміру заборгованості за кредитом, виданим «Національному фронту» в 2014 році. Представник Агентства пояснив, що ще до відкликання банківської ліцензії «Першого чесько-російського банку», фінансова установа передала права вимоги за договором кредитування третій особі. Відтак, Агентство вимагає негайного повернення кредиту розміром дев’ять мільйонів євро та відсотків за ним з огляду на незаконність такої операції.
Казначей партії «Національний фронт» Валлеран де Сан-Жюст про позов дізнався від журналістів, які зателефонували йому з проханням прокоментувати цей інцидент. За його словами, партія сплачує виключно відсотки за договором, а кредит планує погашати у 2019 році. Більше того, партія хоче звернутись до іншого російського банку за кредитом в розмірі двадцять сім мільйонів євро з огляду на те, що французькі банки відмовляються кредитувати «Національний фронт».