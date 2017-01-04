Невзоров: из нормальной политической проститутки Ле Пен превратилась в политическую трассовую девку

Александр Невзоров в интервью для Эхо Москвы заявил, что у Марин Ле Пен огромные проблемы с финансированием ее предвыборной кампании, в связи с чем, она будет готова на все, чтобы получить хоть какие-то деньги, - передает replyua.net.
Невзоров сообщил, что в поведении и недавних заявлениях Ле Пен о том, что Крым принадлежит России, нет ничего удивительного. Дело в том, что все банки Франции отказали ей в финансировании ее предвыборной кампании, и поэтому ей нужны деньги. «Ради того, чтобы получить эти деньги, она пойдет на все – подметет Красную площадь, выбьет все ковровые дорожки в Кремле. При этом, вне сомнения, что никаких денег, она, конечно же, не получит – в момент, когда они ей будут нужнее всего, Медведев ей просто вышлет телеграмму со своей классической цитатой: «Денег нет, но вы держитесь», - отметил он.
По мнению Невзорова, Ле Пен была обычно политической проституткой, но своим сотрудничеством с Путиным превратилась просто в какую-то трассовую девку – и это превращение должны очень «высоко» оценить французские избиратели.