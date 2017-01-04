Нусс розповів що саме криється за скандальною заявою Марін Ле Пен про Крим

Політолог Павло Нусс на власній сторінці в Фейсбук розповів що саме криється за заявами французького політика Марін Ле Пен про визнання легальності окупації Кримського півострова, - про це інформує replyua.net.
Політолог нагадує, що скандальна заява очільниці французької партії «Національний фронт» та кандидата в президенти Марін Ле Пен про те, що анексія Криму не була нелегальною, свідчить про те, що Кремль веде гібридну війну не тільки проти Києва, і проти всієї Європи. В Україні давно знають про всі ті дивні фінансові відносини, в яких перебуває Ле Пен і її кремлівські покровителі. Так само українцям відомо і про численні візити французького політика до Москви, після яких вона і почала говорити про можливість визнання анексії Криму.
Політолог наголошує, що незважаючи на шизофренічні заяви, які звучать у Парижі, Україна не збирається переглядати свою позицію щодо Криму і вносити зміни до дипломатичної повістки. Про це, наприклад, сказав у новорічному зверненні президент Петро Порошенко. Крім того, Нусс зазначає, що заяви Ле Пен, по-перше, можуть призвести до погіршення стосунків Парижу з іншими державами-членами Європейського Союзу. З іншого боку, у політиці часто діє «принцип бумерангу» - говорячи про анексію Криму, Ле Пен не варто забувати про корсиканський сепаратизм. Якщо Крим – російський, то чия Корсика? – цікавиться Нусс.