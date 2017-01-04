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Нусс розповів що саме криється за скандальною заявою Марін Ле Пен про Крим

Нусс розповів що саме криється за скандальною заявою Марін Ле Пен про Крим
Політолог Павло Нусс на власній сторінці в Фейсбук розповів що саме криється за заявами французького політика Марін Ле Пен про визнання легальності окупації Кримського півострова, - про це інформує replyua.net.

Політолог нагадує, що скандальна заява очільниці французької партії «Національний фронт» та кандидата в президенти Марін Ле Пен про те, що анексія Криму не була нелегальною, свідчить про те, що Кремль веде гібридну війну не тільки проти Києва, і проти всієї Європи. В Україні давно знають про всі ті дивні фінансові відносини, в яких перебуває Ле Пен і її кремлівські покровителі. Так само українцям відомо і про численні візити французького політика до Москви, після яких вона і почала говорити про можливість визнання анексії Криму.

Політолог наголошує, що незважаючи на шизофренічні заяви, які звучать у Парижі, Україна не збирається переглядати свою позицію щодо Криму і вносити зміни до дипломатичної повістки. Про це, наприклад, сказав у новорічному зверненні президент Петро Порошенко. Крім того, Нусс зазначає, що заяви Ле Пен, по-перше, можуть призвести до погіршення стосунків Парижу з іншими державами-членами Європейського Союзу. З іншого боку, у політиці часто діє «принцип бумерангу» - говорячи про анексію Криму, Ле Пен не варто забувати про корсиканський сепаратизм. Якщо Крим – російський, то чия Корсика? – цікавиться Нусс.
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