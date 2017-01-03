Блогер: більшого приниження Франції годі уявити

Олексій Мельников у власному блозі на порталі «Каспаров.ру» проаналізував останні заяви очільниці «Національного фронту» Франції Марін Ле Пен, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер зауважує, що для старого фронтового друга Кремля настав час платити за старими боргами – і створювати нові. Уже у травні цього року відбудуться вибори президента Франції. Для цього політична сила Ле Пен вже кілька років поспіль заощаджує гроші. Наприклад, у 2014 році «Національний фронт» отримав від одного з російських банків кредит в розмірі одинадцяти мільйонів євро. У лютому 2016 року Ле Пен звернулась до іншого російського банку з кредитом в двадцять сім мільйонів євро. Загалом на президентську кампанію доведеться витратити до двадцяти мільйонів євро, і грошей у «Національного фронту» традиційно не вистачає.
Блогер цікавиться: хіба те, що робить Марін Ле Пен, не є політичною корупцією чистої води? Мовляв, дайте мені грошей, а я за це визнаю все, що вам буде треба, навіть анексію Криму. Загалом, більшого сорому для Франції голі й уявити – будучи кандидатом в президенти, Ле Пен перетворює всю державу в ганчірку, якою намагатимуться стерти зовнішньополітичний бруд від окупації чужих територій.