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Банки Франции не согласились финансировать подругу Владимира Путина

Банки Франции не согласились финансировать подругу Владимира Путина
Деньги на осуществление предвыборной кампании кандидат в лидеры Франции от «Национального фронта» Марин Ле Пен, являющаяся ярой сторонницей российского президента Владимира Путина, не сможет взять в банках Франции, так как те отказались ее спонсировать. Как информирует replyua.net, в результате кандидат займет средства в фонде Cotelec, находящемся во владении Жана-Мари Ле Пен, ее отца.

Согласно информации, которую обнародовал журнал Bloomberg, для проведения предвыборной гонки Марин Ле Пен нуждается в двадцати миллионах европейской валюты, а ее политсиле «Национальный фронт» банки страны не хотят давать денег. В результате она вынуждена взять миллионы из фонда своего отца, исключенного из правой партии. А вот вице-президент «Национального фронта» Флориан Филиппо, в свою очередь, поведал: «Весь вопрос состоит в том, что банки в нашем государстве в праве самостоятельно принимать решение, кому им можно выделять средства на президентскую кампанию, а кому нет. Они нам отказали в выделении материальных средств».

Насколько известно во Франции 23 апреля текущего года будет проведен первый тур президентских выборов. Примечательно, что эта самая Марин Ле Пен, являющаяся кандидатом на президентское кресло, дала обещание, что при ее власти страна выйдет из состава Евросоюза и Североатлантического Альянса и будет искать пути для налаживания отношений с Российской Федерацией.
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