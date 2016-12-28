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Співчуття не буде: скандальний французький журнал познущався з катастрофи російського Ту-154

Співчуття не буде: скандальний французький журнал познущався з катастрофи російського Ту-154
Росіяни, незважаючи на всі потуги, не знаходять співчуття ні в близьких сусідах, ні в давніх друзях, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали «Ліга.нет».

Нагадаємо, кілька днів тому літак російської армії зазнав катастрофи над водами Чорного моря поблизу Сочі. У результаті інциденту загинуло трохи менше сотні осіб – військовослужбовців, членів хору російського Міноборони імені Александрова та журналістів. Росіян дуже образила байдуже реакція переважної більшості українців на цю подію і вони почали вимагати співчуття. Відтак, одне зі скандально відомих сатиричних видань «Шарлі Ебдо» (Charlie Hebdo), яке базується в Парижі, у своєму черговому номері помістило кілька карикатур, присвячених падінню Ту-154. Так, на першій з них зображено літак, який падає, і чоловіка у військовій формі з нотним станом в руках. Напис зазначає «Хор імені Александрова розучує новий репертуар». На іншому малюнку теж зображено літак, який падає, з підписом: «Погана новина полягає в тому, що Путіна немає на борту».

Нагадаємо, редакція «Шарлі Ебдо» неодноразово ставала жертвою нападів у зв’язку зі своєю манерою жартувати. Два роки тому до редакції увірвався радикал, який розстріляв кількох осіб. Пізніше видання критикували за образливу карикатуру щодо сирійських біженців.
Співчуття не буде: скандальний французький журнал познущався з катастрофи російського Ту-154
Співчуття не буде: скандальний французький журнал познущався з катастрофи російського Ту-154
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