валюта
СпецтемаСМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение

Ле Пен будет снимать санкции с России

Ле Пен будет снимать санкции с России
Санкции не только наносят огромный ущерб французской экономике, но и портят отношения между Россией и Францией, поэтому их необходимо отменять.

Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила французская оппозиционерка Марин Ле Пен. По словам лидера партии «Национальный фронт», меры, введенные против России, являются не только неэффективными, но и несправедливыми. «Если я стану президентом, я сниму эти санкции. Как минимум, будем снимать те, что касаются Франции. Я считают эти меры против РФ контрпродуктивными», подчеркнула политик. Также она отметила, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Россией и совместной работе по целому ряду вопросов, начиная от борьбы с ИГИЛ и заканчивая урегулированием ситуации в Сирии.

«Я хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы в связях с РФ, а эти санкции губительно влияют на сельское хозяйство Франции и на экономику в целом», добавила Ле Пен. Напомним, что большинство стран Евросоюза проголосовало за продление антироссийских санкций еще на полгода. Однако, учитывая непростую политическую ситуацию в Европе, нетрудно предположить, что летом 2017 года можно ожидать смягчения санкций.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: останні події в зоні АТО показали, що українська армія взяла на озброєння початкову тактику росіян
Важное за сутки
23 дек 2016
9349

Пономарь: новые санкции США против России - рождественский подарок Обамы

Олег Пономарь сообщает на своей странице в Фейсбуке, что полномочия Барака Обамы в качестве президента Соединенных Штатов Америки еще не закончились, и он «порадовал» Российскую Федерацию новым

23 дек 2016
8667

Путин сильно переживает за судьбы украинцев, которые поедут по безвизу в ЕС

Во время пресс-конференции, проходящей сегодня в Москве, Путин заявил о том, что в случае получения безвиза с ЕС украинцы окажутся в очень унизительном положении. Как сообщает replyua.net, президент

Последние новости

Режим прекращения огня на Донбассе продлился менее получаса

Госдеп США предупреждает о терактах по всему миру на Рождество

Ющенко рассказал, как «Межигорье» ускользнуло от Тимошенко

Из-за обстрелов террористов Авдеевка осталась без водоснабжения

Эксперт рассказал, как можно договориться с Путиным по Украине

Полякова обвиняет Киркорова в плагиате

В РФ прокомментировали унизительную реакцию Трампа на заявление Путина

Путін втягнув Трампа у ядерну гонку

Информация Минобороны об освобождении поселка в зоне АТО неверна – волонтер

Ураган в Шотландии: закрыты школы и трудности с транспортом

Террористы пытались атаковать трижды, но были отброшены, - бойцы ВСУ

Асад выразил благодарность Путину за взятие Алеппо

Российская авиация активизировалась на админгранице с Крымом

Пограничники: авиация РФ снова активизировалась на админгранице с Крымом

ЧП в России: взорвана бывшая воинская часть

На Новый год украинцев приглашают поработать официантами и Снегурочками

Украинцы начали забывать о войне в Украине, когда отменили мобилизацию, – волонтер

Украина получит от Папы Римского 6 миллионов евро

Порошенко докажет любовь к украинцам, когда начнет раздавать свои деньги, - Грицак

В РФ вышел запрет на продажу жидкостей крепче 25 градусов

 Новости за день