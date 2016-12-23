Ле Пен будет снимать санкции с России

Санкции не только наносят огромный ущерб французской экономике, но и портят отношения между Россией и Францией, поэтому их необходимо отменять.
Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила французская оппозиционерка Марин Ле Пен. По словам лидера партии «Национальный фронт», меры, введенные против России, являются не только неэффективными, но и несправедливыми. «Если я стану президентом, я сниму эти санкции. Как минимум, будем снимать те, что касаются Франции. Я считают эти меры против РФ контрпродуктивными», подчеркнула политик. Также она отметила, что Франция заинтересована в сотрудничестве с Россией и совместной работе по целому ряду вопросов, начиная от борьбы с ИГИЛ и заканчивая урегулированием ситуации в Сирии.
«Я хочу подчеркнуть, что мы заинтересованы в связях с РФ, а эти санкции губительно влияют на сельское хозяйство Франции и на экономику в целом», добавила Ле Пен. Напомним, что большинство стран Евросоюза проголосовало за продление антироссийских санкций еще на полгода. Однако, учитывая непростую политическую ситуацию в Европе, нетрудно предположить, что летом 2017 года можно ожидать смягчения санкций.