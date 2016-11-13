Чи продовжиться надзвичайний стан у Франції - прем'єр

Надзвичайний стан у Франції, який ввели після терористичних актів в Франції минулого року, скоріше за все буде продовжено. Про це сьогодні, 13-го листопада, пише видання ВВС з посиланням на прем’єр-міністра Франції Мануеля Валльса, передає replyua.net.
«На сьогоднішній день питання продовження надзвичайного стану дуже активно обговорюється. Скоріше за все, його буде продовжено, оскільки Франція не готова до послаблення режиму», - зазначив він. «Це питання стає ще більш актуальним зважаючи на той факт, що через деякий час ми входимо до передвиборну кампанію. Потрібно буде проводити масу зустрічей, в тому числі і з громадою. саме тому наразі нам варто звернути особливу увагу на захист нашої демократії», - зауважив Валльс.
«В той самий час ми можемо користуватися надзвичайним станом для проведення арештів та обшуків, які виявилися надзвичайно ефективними. Саме тому я думаю, що варто ще кілька місяців пожити в стані надзвичайної ситуації», - додав Французький прем’єр. Як повідомлялося раніше, надзвичайний стан у Франції було впроваджено вночі 13-го листопада минулого року через теракти у Парижі. Його продовжували кілька разів, зокрема останнього разу після теракту в Ніцці, коли загинуло 86 людей.
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