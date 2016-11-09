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Во Франции все были уверены в победе Клинтон, кроме Ле Пен

Во Франции все были уверены в победе Клинтон, кроме Ле Пен
Как сообщает «Русская служба RFI» Марин Ле Пен поздравила Дональда Трампа с победой в президентских выборах в США еще до того, как официально были объявлены их результаты. Франсуа Олланд не стал так торопиться, - передает replyua.net.

Задолго до подтверждения избрания Трампа Ле Пен на своей странице в Twitter написала в его адрес поздравления. Исключенный из созданной им же партии отец Марин Ле Пен выразил по поводу победы Трампа не меньший восторг. Олланд поздравил Трампа спустя более чем два часа после официального оглашения результатов выборов. Издание пишет, что, видимо, советники президента Франции ждали победы только одного кандидата – Хиллари Клинтом, поэтому подготовили только одним вариант поздравительного текста. Глава французского МИД Жан-Марк Эро не только не поздравил Трампа с победой, но за несколько часов до оглашения результатов «выразил обеспокоенность» растущей вероятностью такого развития событий. Эро заявил: «Еще вопрос, захочет ли Трамп сделать все, что он обещал, потому что все его слова вызывали обеспокоенность». Генеральный секретарь партии Олланда Кристоф Камбаделис призвал французский политикум сделать выводы из выборов президента в США, «иначе во Франции появится свой собственный Трамп – Марин Ле Пен».
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