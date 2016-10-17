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У Парижі пройшов масштабний протест проти одностатевих шлюбів

У Парижі пройшов масштабний протест проти одностатевих шлюбів
Минулої неділі декілька тисяч людей вийшли на вулиці Парижу для того, щоб взяти участь у протесті проти легалізації одностатевих шлюбів на усиновленню дітей «брудними» парами. Про це пише видання Le Parisien, передає replyua.net.

Не зважаючи на масові протести в 2013-му році влада Франції все таки прийняла закон про легалізацію одностатевих шлюбів, затвердивши законопроект під назвою «шлюб для всіх». Учасники акції вимагають від влади перед президентськими виборами, які мають відбутися в Франції вже наступного року, повернути це питання на публічний розгляд та дати змогу народу самому вирішити що з ним робити далі.

Учасники акції скандували декілька гасел. Проте одне було основним: «У наступному році на виборах я голосуватиму за здорову сім’ю». організатори протесту зазначають, що до протесту приєдналося близько 200 тисяч людей. В той самий час правоохоронці називають дещо менші числа – 24-25 тисяч. Масштаб даної акції був значно меншим за ті, які проходили у 2012 та 2013 роках, коли по цьому питанню проходили дебати у Верховній Раді Франції. Під час даного протесту між правоохоронцями та деякими представниками руху Femen відбувалися сутички, в результаті яких шістьох жінок було затримано.

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