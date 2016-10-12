Оригінальний спосіб уникнути суду і санкцій? Путін попросив Францію «не ображатись»

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Президент Російської Федерації Володимир Путін прокоментував ситуацію, що склалась навколо голосування Ради Безпеки Організації об’єднаних націй за резолюції щодо врегулювання сирійського питання, - про це replyua.net інформує, посилаючись на видання «Цензор.нет».Так, за словами російського президента, його французьким колегам «не варто ображатись». Путін заявив, що російські політичні лідери «не люблять копатись в дипломатичній білизні, яка виглядає привабливо, але неприємно пахне». Тим не менш, вони змушені час від часу щось говорити – тож, ситуація з ветуванням французької резолюції – скоріше, випадок, коли має ображатись Росія.Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Рада Безпеки ООН проводила засідання, покликане припинити насильство в Сирії. На розгляд членів Радбезу було винесено два проекти резолюцій, авторства Росії та Франції і Іспанії. Перший не набрав належної кількості голосів, натомість щодо франко-іспанського проекту Росія скористалась правом вето, яким володіє як постійний член Радбезу. Перед голосуванням глава Франції Франсуа Олланд заявляв, що уряд, який заветує запропонований його державою проект резолюції, буде «дискредитованим». Наразі офіційний Париж пропонує розглянути в суді військові злочини, вчинені збройними силами РФ та військами Асада в Сирії.