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Журналистка во Франции: 80% французов хотели бы, чтобы Путину дали хорошую пощечину

Журналистка во Франции: 80% французов хотели бы, чтобы Путину дали хорошую пощечину
Возможность отмены визита президента РФ Владимира Путина во Францию в эфире «Громадського радио» прокомментировала парижская корреспондентка «Украинской недели» Алла Лазарева, передает replyua.net.

Визит президента России Владимира Путина во Францию может быть отменен. Накануне президент Франции Франсуа Олланд жестко раскритиковал действия России в Сирии, назвав их военным преступлением. В интервью каналу TF1 он заявил, что не уверен, что хочет встречаться с Путиным. По мнению Аллы Лазаревой, это могло быть заявление и для французской аудитории. Очень плохо восприняли во Франции тот факт, что резолюция, которую предлагала Франция на Совбезе ООН, Россия заблокировала. Во Франции достаточно долго отстаивали идею плохого мира и диалога с Россией. Именно сейчас французы чувствуют себя несколько преданными. Олланд действительно мог сказать такие резкие слова в расчете на внутренний электорат.

Российская сторона заявляет, что до сих пор готовит визит. На фоне таких заявлений Москвы все равно не следует ожидать каких-то движений вперед, учитывая, что Россия занимает откровенно деструктивную позицию. Даже приезд Путина во Францию сторонниками Кремля расценивался бы как победа над здравым смыслом и над западной демократией. Потому как раз не пустить Путина было бы правильным шагом. Но не факт, что команда Оланда на этот шаг решится. Собственно уже продать землю у Эйфелевой башни и позволить Москве строить там культурный центр, который многие считают шпионским, было ошибкой, считает журналистка.

«Дипломаты об отмене визита Путина говорят, что это вполне осуществимо. Но политическая воля во Франции не столь мощная, чтобы сделать такой шаг. Поэтому это больше дипломатия давления, но не позиция силы. Кризис в отношениях Франции и России бесспорно есть. Но с тех пор, как министром иностранных дел стал Жан-Марк Эро и заменил Лорана Фабиуса, который был довольно жестким и непроницаемым для кремлевских воздействий, дипломатия в отношении России мягче и аргументы в пользу «плохого мира» преобладают», – отметила Алла Лазарева.

По ее словам, несмотря на общественные настроения, все мы были приятно удивлены, если бы Путину дали хорошею пощечину. По последним социологическим опросам 80% французов не воспринимают Путина и негативно относятся к нему.

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