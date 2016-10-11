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Путін не прибуде до Франції 19 жовтня

Путін не прибуде до Франції 19 жовтня
Президент Російської Федерації Владимир Путин скасував свою поїздку до Франції, яка мала відбутися 19-го жовтня. Про це розповідає французький телевізійний канал BFM TV, посилаючись на інформаційні джерела з оточення Олланда, передає replyua.net.

«У зв’язку з дипломатично напруженістю між Францією та Росією через події в сирійському місті Алеппо, Володимир Путін відклав свій візит до Парижу, який мав відбутися 19-го жовтня», - пишеться у повідомленні. Ще вчора президент Франції Франсуа Олланд натякнув на те, що зустріч з Путіним може провалитися. Він виразив свої сумніви стосовно того, що Європейські лідери зможуть переконати Путіна заборонити масовані бомбардування, від якого гинуть мирні жителі в Сирії.

В той самий час агентство Reuters розповідає, що сьогодні, 11-го жовтня, вранці Єлисейським палацом та Кремлем відбулася розмова, на якій французи запропонували під час зустрічі Путіна та Олланда обговорити лише ситуацію в Сирії, не чіпаючи інші проблеми. На цю пропозицію російська сторона просто відповіла, що Володимир Путін бажає перенести дату візиту, який було заплановано на 19-те жовтня. Як зазначалося, канцлер Німеччини Ангела Меркель запросила 19-го жовтня на спільну вечерю лідерів «нормандської четвірки».

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