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Эксперт: Олланд захотел обострения отношений с Путиным

Эксперт: Олланд захотел обострения отношений с Путиным
Заявления Франсуа Олланда, как и заявления других западных политиков, могут быть сделаны не для того, чтобы на самом деле ухудшить отношения с РФ, а для предстоящих выборов. Как сообщает replyua.net, об этом политолог Константин Бондаренко рассказал «Слову и делу».

По словам политолога, президент Франции заявил, что может сорвать переговоры с Путиным, но нужно понимать, что такие заявления нельзя воспринимать, как окончательные. «Не исключено, что все еще много раз переиграется. Олланд уже стал «хромой уткой», и его заявления нельзя принимать всерьез, поскольку этому человеку уже не удастся стать президентом еще один раз», уверен Бондаренко. Однако он подчеркивает, что французский глава обижен на Путина из-за его сотрудничества с Николя Саркози, и именно дружба Саркози и Путина волнует Олланда прежде всего.

Напомним, то ранее Олланд в интервью спросил у самого себя, может ли он сделать что-то, что бы могло остановить действия Башара Асада и Владимира Путина в Сирии. В свою очередь, Николя Саркози дал Путину понять, что Россия должна присоединиться к международной коалиции в борьбе с ИГИЛ.

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