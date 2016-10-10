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Франція збирається звернутися до Міжнародного суду щодо останніх подій в Сирії

Франція збирається звернутися до Міжнародного суду щодо останніх подій в Сирії
Представники Франції збираються закликати Міжнародний кримінальний суд почати розслідування воєнних злочинів, які було вчинено російськими та російськими Збройними силами у східній частині Алеппо. Про це сьогодні, 10-го жовтня, повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро, пише Reuters, передає replyua.net.

Після того, як у вересні поточного року не вдалося досягти миру між конфліктуючими сторонами в Сирії, військово-повітряні сили РФ та Сирії нанесли декілька масованих авіаударів по населеним пунктам, які знаходяться під контролем опозиційних сил в Алеппо. «Як вже раніше я наголошував у Росії, такі бомбардування – це ніщо інше як військові злочини. Причетні до них всі, хто воює на сході Алеппо, в тому числі і влада Російської Федерації», - заявив Еро.

«Наразі ми збираємо звернутися до Міжнародного кримінального суду, де будемо просити розслідувати ці інциденти. Ми подивимося, чи зможе суд розпочати дане слідство. Нам дуже шкода, що там, у Сирії, гинуть невинні люди», - зазначив він. Як відомо, минулого тижня державний секретар Сполучених Штатів Америки Джон Керрі також закликав почати розслідування кричущих фактів військових злочинів у Сирії.

Горячая тема: Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж
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