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Во Франции массовые протесты из-за закрытия лагеря в Кале

Во Франции массовые протесты из-за закрытия лагеря в Кале
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press, общественная ситуация во Франции накалилась не на шутку – сельские жители массово протестуют из-за притока мигрантов в села. Тысячи мигрантов вынуждены были разъехаться по всей стране, поскольку правительство Франции закрыло лагерь в Кале, послуживший главным поводом вспышки социального и миграционного кризиса в Европе.

Президент Франсуа Олланд пообещал закрыть лагерь в Кале до наступления зимы. В связи с этим ему потребовалось обеспечить другим жильем более 9000 мигрантов. Лагерь, ставший камнем преткновения в решении миграционного кризиса в Европе, был закрыт, однако проблема переселения мусульманских беженцев до сих пор не решена. Массовые демонстрации прошли в Провансе и других регионах страны. Протестующих охраняли жандармы полиции. В их числе были и те, которые протестовали против других попыток временного размещения мигрантов – несколько десятков людей мэрия одного из городов решила разместить в заброшенном крыле психиатрической лечебницы. Организаторами митингов выступили «правые» французские партии, в первую очередь – Национальный фронт. Активисты «левых» сил также устроили ответный митинг в поддержку беженцев, однако их голоса заглушили сторонники «очищения» Франции от мусульманских мигрантов.

Французские СМИ пишут, что организация этого митинга – это один из важнейших предвыборных ходов Марин Ле Пен, сражающейся за президентское кресло.

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