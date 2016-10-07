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Франция готовится ввести новые санкции против России

Франция готовится ввести новые санкции против России
Французские СМИ сообщают о том, что сегодня состоялась встреча между Жан-Марком Эро и Сергеем Лавровым. Этой встрече предшествовало интервью французского политика телеканалу «La Chaîne Info». Эро назвал политику России в отношении Сирии «циничной». Также глава французского министерства иностранных дел дал ответ на вопрос, последуют ли в скором времени новые санкции Франции против РФ.

Напоминаем, что Эро также давал интервью радио «Europe1», в котором заявил, что Башар Асад в Сирии совершил военные преступления, в частности, речь идет о применении запрещенного химического оружия и других действиях. Также политик назвал ситуацию, сложившуюся в Алеппо «шокирующей, постыдной и недопустимой», а саму войну в Сирии «беспрецедентно жестоким и бесчеловечным военным конфликтом».

Во время встречи с главой российского МИД Эро задали вопрос о том, рассматривает ли Франция возможность введения новых санкций против России. Политик объяснил, что приехал в российскую столицу не для угроз, а для поиска взаимопонимания, однако его он не нашел. Он ответил, что Франция всерьез рассматривает возможность введения новых экономических санкций против Российской Федерации.

Горячая тема: Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки
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