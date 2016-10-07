Франция готовится ввести новые санкции против России

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20862 Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки В американському оборонному відомстві вже відреагували на погрози з Москви збивати «невпізнані літаючі об’єкти» силами російських ППО, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.

17159 Наша армія готова підтримувати Росію - Лукашенко Президент Білорусі Лукашенко Олександр заявив, що Російська Федерація може бути впевнена в тому, що в разі необхідності його армія займеться західними рубежами. Про це він повідомив сьогодні, 7-го