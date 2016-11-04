В правительстве Греции новые назначения, которые должны помочь реформам

Информационное агентство Reuters сообщает, что в правительстве Греции сегодня были совершены несколько кадровых перестановок, которые, по мнению его главы, должны ускорить процесс реформ и вывести страну из затяжного экономического кризиса – об этом сообщает replyua.net.
Премьер-министр Греции Ципрас сегодня поздно вечером заявил, что сделал несколько кадровых изменений в своем кабинете, которые не только ускорят реформы, но и «будут способствовать предоставлению стране новой финансовой помощи», необходимой в связи с тяжелой экономической ситуацией. По мнению главы греческого правительства, эти изменения должны повысить популярность и доверие население к органу власти.
Ципрас дал понять, что его правительство продолжит бюджетную политику в соответствии с требованиями Европейского союза и Международного валютного фонда, сохранив место министра финансов за Евклидом Цакалотосом. Новые должности получили министр экономики и экономического развития, а также глава агентства по приватизации. Также был заменен министр энергетики, которые до этого занимал пост министра экономики. По мнению кредиторов, проблемы именно в этой сфере тормозят проведение экономических реформ в Греции.
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