Тут руки Москви немає: Лукашенко прокоментував затримання українських громадян у Білорусі

В інтерв’ю журналістам видання «Новости Беларуси» президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко оприлюднив власне бачення ситуації щодо затримання у своїй країні громадян України, яких підорюють у шпигунстві, передає replyua.net. За словами Лукашенка, Україна порушила досягнуті домовленості.
«Порошенко сказав мені, що не зацікавлений у скандалі. Я йому відповів: Петре Олексійовичу, мені він також не потрібен. Я не збираюся тут показувати, що ми затримали українських шпигунів. Деякі з них працювали під прикриттям дипломатів, другі – під прикриттям журналістів. Наша країна тихо вислала цього посольського працівника. Однак якщо ви розпочнете розкручувати цю тему, заявив я йому, то у такому разі нам доведеться розкрити карти. Що відбулося? Він викинув це в ЗМІ», - розповів Лукашенко.
Білоруський президент зауважив, що після цього він наказав оприлюднити деякі факти в медіа, аби стало зрозуміло, що Мінськ не нагнітає обстановку у стосунках з Україною. «Ми показали, і людина зізналася, де працювала. Мені відомо, як працюють агенти під прикриттям... Я не перший рік президентом. Вони порушили нашу домовленість. І ніякої руки Москви тут немає», - зазначив Лукашенко