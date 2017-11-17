В Минске резко прокомментировали высказывание Геращенко о «ноже в спину Украины»

Украинские политические деятели, предъявляя «обличительные» факты, а также подсчитывая «ножи в спину», в очередной раз пытаются привлечь к себе внимание. Как передает replyua.net, соответствующее заявление было озвучено пресс-секретарем белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрием Мирончиком в комментарии слов первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко относительно позиции, занимаемой официальным Минском, относительно прав человека в незаконно аннексированном Россией Крыму.
«Относительно не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси. Хорошо, что их авторство принадлежит преимущественно политическим маргиналам или лицам, которые не наделены реальными властными полномочиями», - сказал Мирончик.
Впрочем, добавил дипломат, такие заявления не являются политическим пиаром, когда после звучат призывы к диверсиям в Беларуси, отметил дипломат. Стоит отметить, что недавно подобное обращение озвучил депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко, чтобы «вырвать эту страну из сферы влияния России». «В данном случае нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. А лучше и тех и других», — заключил Мирончик.