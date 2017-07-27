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«Зелені чоловічки» вже в Білорусі

«Зелені чоловічки» вже в Білорусі
Особи, відомі з часів початку окупації Криму як «зелені чоловічки», вже з’явились в сусідній Білорусі, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на матеріали порталу «15 минут».

Зокрема, місцеві мешканці повідомляють у соціальних мережах про появу на теренах Білорусі осіб у військовій формі без опізнавальних знаків. Наприклад, доброволець ДУК ПС, який пише в Фейсбукб під ніком Друг Сябар повідомив, що в його рідному Вітебську вже можна зустріти так званих «зелених чоловічків». За його словами, російські військові, які прибули на навчання, почали розосереджуватись на території Білорусі. Більше того – вони пересуваються містами у камуфляжній формі без знаків розрізнення і озброєні автоматами Калашникова.

Дописувач розмістив світлини, на яких можна побачити, що озброєжні автоматами Калашникова особи у військовій формі пересуваються громадським транспортом. За словами Сябара, ніхто не робить їм зауважень, незважаючи на пряме порушення правил. Більше того, дописувач переконаний, що по закінченню навчань з території Білорусі російські війська виходити не стануть – буде розіграно «кримський сценарій». Нагадаємо, навчання «Захід - 2017» мають початись в сережині вересня поточного року.
«Зелені чоловічки» вже в Білорусі
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