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Березовець: Лукашенко може давати гарантії ненападу на Україну з території Білорусі, але він не може їх виконати

Березовець: Лукашенко може давати гарантії ненападу на Україну з території Білорусі, але він не може їх виконати
Політичний експерт Тарас Березовець у власному блозі на порталі «Обозреватель» пояснює причини вже другого за короткий проміжок часу візиту білоруського президента Олександра Лукашенка до Києва, - про це інформує replyua.net.

Так, Березовець зауважує, що у програмі візиту глави сусідньої держави є одна цікава прогалина – так, візит розраховано на пару дні, але офіційні заходи відбуваються тільки на другий день перебування Лукашенка в українській столиці. Пояснення цього більш ніж просте – на перший день було призначено непублічні заходи. Безпекові таємні консультації потрібні, бо білоруський правитель за двадцять три роки свого безперервного президентства вперше не впевнений у тому, чи буде у його правління двадцять четвертий рік. Справа у спільних з Росією військових навчаннях «Захід - 2017», які стартують вже у середині вересня.

Як наголошує політолог, Лукашенко неодноразово давав Києву гарантії того, що з території його держави на нас ніхто не нападе. Але тепер питання чи зможе він виконати дані обіцянки постало на повен зріст. Під прикриттям військових навчань Путіну варто лише замінити одну людину – самого Лукашенка – як Білорусь практично впаде до його ніг, - прогнозує політолог.
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