Експерт: Лукашенко втік до Києва - бо боїться

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Як уже повідомляв портал replyua.net, сьогодні, двадцять першого липня 2017 року, до столиці з офіційним візитом прибув президент Білорусі Олександр Лукашенко. Політичні оглядачі намагаються знайти пояснення причинам цього візиту. Зокрема, блогер Alex N Alex Noyt поділився думками з цього приводу в соціальній мережі.Так, за вловами блогера, причина, через яку Лукашенко зараз в Києві – страх. Справа в тому, що білоруський президент боїться стати главою окупованої держави. У росіян є «прикриття» для введення військ – військові навчання «Захід 2017». Крім того, на фоні провалу як на Донбасі, так і в Сирії, а також падіння рівня життя населення напередодні президентських виборів, глава російської держави Володимир Путін потребує хоч якоїсь перемоги.Білорусь у такому випадку – ідеальна жертва. «Роботу над помилками», допущеними на Донбасі, російські генерали вже зробили, тож здійснити безкровну окупацію цілком можливо. Більше того, це дасть росіянам черговий «привід для гордості», якими Кремль заміняє економічне зростання. Захід, скоріше за все, за Білорусь заступатись не стане, а спроби Лукашенка вирішити питання полюбовно, здається, не увінчались успіхом. Саме тому Лукашенко в Києві – у пошуках виходу з ситуації, що склалась, - наголошує блогер.