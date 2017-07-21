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Ветеран АТО рассказал о сценарии скорой оккупации Беларуси

Ветеран АТО рассказал о сценарии скорой оккупации Беларуси
Глеб Бабич, поэт и ветеран антитеррористической операции, дал интервью «Обозреватель.LIVE», в ходе которого предположил, что целью Москвы в процессе проведения на территории Республики Беларусь военных учений «Запад -2017» может стать оккупация этой страны. Об этом сообщает replyua.net. В частности, Бабич утверждает, что вероятность продолжительного участия российских войск в данных учениях весьма высокая. «Может произойти так, что белорусская сторона получит не союзника по учениям, а примет на своей территории военнослужащих, которые там останутся навсегда», - сказал военный.

«Об оккупации речь в данном случае не идет, так как Беларусь является «братской страной», они все еще «братья». Один брат приехал, взяв с собой всю семью, в нетрезвом состоянии заявил, что побудет один день, затем еще один. А потом он скажет, что, мол, давай я у тебя года три поживу», - не без иронии отметил военнослужащий.

В том, что у белорусов есть полная готовность к подобному раскладу сил, Глеб Бабич очень сильно сомневается. «Сами белорусские граждане к этому, возможно, и не готовы. Однако у них есть власть, которая, очевидно, считает иначе», - сказал он.
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