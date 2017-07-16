Блогер: у нашому майбутньому немає місця для Росії

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Блогер Катерина Золотарьова ділиться враженнями від перегляду церемонії відкриття Словянського базару, яке зараз відбувається в Білорусі, - про це інформує новинний портал replyua.net, посилаючись на сторінку оглядача в соціальній мережі.За словами Золотарьової, трансляція цього заходу, яка здійснюється каналом «Інтер» - як безкоштовна, але погана машина часу. Учасниками цього дійства виступають різноманітні рядянсько-блювотні виконавці на зразок Наталій Корольових, Нюш і Кобзонів. Тріо ведучих, як завжди, представлені Україною, Росією та Білоруссю. Все дійство загалом виглядає як щось середнє між дитячим «ранком» та «капусником» радянських часів.Звісно, цей несмак огидний, але не він дратує найбільше. Найгірше – лінія «ми за мир». У Мінську не в курсі, що в Україні йде війна? Що її розв’язали росіяни? Що рахунок загиблих вже йде на десятки тисяч? Чи можливо білоруси згодні з тезами російської пропаганди – мовляв, війну розв’язали політики, а люди не повинні страждати? Одним словом, Мінську пора визначитись. І зрозуміти, що ігри з нашим минулим не принесуть результату – воно пройшло. Усвідомте, що у нашому теперішньому – війна. І поважайте наше майбутнє, у якому немає місця для Росії, - наголошує блогер.