До Білорусі не пустили представника З’їзду білорусів світу з України

У прикордонному пункті пропуску «Нова Гута» (Білорусь) вчора, 14 липня, був затриманий громадянин України, член Ради Об'єднання білорусів світу «Батьківщина» архієпископ Святослав Логін (БАПЦ), інформує replyua.net. За інформацією білоруського видання «Новий час», архієпископ їхав на VII З'їзд білорусів світу. Відомо, що під час перетнути кордон близько 18:00 йому було повідомлено про заборону в'їзду до Республіки Білорусь та поставлено відповідний штамп в паспорт. Святослав Логін був змушений повернутися в Україну в прикордонний пункт «Нові Яриловичі».
За словами Логінова, білоруські митники вели себе коректно, але причини заборони в'їзду в Білорусь білоруському священикові, як і терміну заборони назвати не змогли.
Подібний випадок стався з архієпископ Святославом і в 2015 році, але у відповідь на відповідне звернення МВС РБ відмовилася назвати причину та строк заборони йому в'їзду в Білорусь. Архієпископ вважає, що заборона на в'їзд може бути пов'язано з рішеннями російської сторони, зокрема ФСБ Російської Федерації. Нагадаємо, що 18 березня, лідеру української рок-гурту «Фіолет» Сергія Мартинюка заборонили в'їзд в Республіку Білорусь.