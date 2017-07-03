У Білорусі протестували проти спільних військових навчань з Росією

Сьогодні, 3 липня, у білоруський столиці зібралися активісти, які виступили проти проведення анонсованих раніше спільних навчань Збройних Сил Білорусі та Російської Федерації, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.
Акція під лозунгом «За мирну Білорусь» була організована білоруськими опозиційними політичними силами, зокрема, лідером опозиції Миколою Статкевичем. Активісти зібрались у Мінську на Жовтневій площі, а після пройшлися колоною до площі Незалежності з плакатами в руках. Як повідомляють журналісти, всього на акції протесту були присутні майже дві сотні людей. Пізніше поблизу Червоного костьолу було організовано та проведено короткий мітинг, після якого опозиціонер Статкевич звернувся до присутніх з проханням розійтись.
Варто нагадати, що зазначенні російсько-білоруські навчання «Захід – 2017»мають відбутися в вересні 2017 року. Лідери країн Європи раніше неодноразово наголошували на загрозі, яка можлива в результаті цих навчань. Зокрема, президент Литви Даля Грібаускайте вважає, що таким публічним брязканням зброї Росія хоче налякати Захід.