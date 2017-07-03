В Білорусі на День незалежності під час військового параду показали дивани і холодильники



У Білорусі відзначається День Незалежності,



У складі механізованої колони брали участь 26 парадних розрахунків сучасної бойової техніки. В цілому, було залучено 222 одиниці техніки. До механізованої колони увійшли танки Т-72Б, бойові машини піхоти БМП-2, бронетранспортери БТР-80, автомобілі «Богатир», легкоброньовані автомобілі «Кайман», автомобілі МЗКТ з безпілотними авіаційними комплексами, станції Р-434, мінометні комплекси 2С12Б «Сани» , бойові машини «Штурм», реактивна система залпового вогню «Полонез» і інша бойова техніка.



У складі повітряного ешелону в параді взяли участь 58 повітряних суден: 26 вертольотів і 32 літаки. Колона цивільної техніки була представлена 102 одиницями, серед яких легкові автомобілі «БелДжі», техніка Мінського тракторного заводу, холдингів «Гомсельмаш», «Амкодор» та інших місцевих компаній. Білорусь відзначає День незалежності 3 липня, оскільки це свято прив'язане не до розпаду СРСР, а до звільнення від німецьких військ у Другій світовій війні.

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев У Білорусі відзначається День Незалежності, інформує replyua.net У зв'язку з цим в Мінську провели незвичайний військовий парад. Разом з військовою технікою на параді показали обладнання та техніку яку виробляють в Білорусі. Про це повідомляє видання «Белта». Всього в параді брали участь близько 3,5 тис. військовослужбовців. У складі пішої колони було залучено 20 парадних розрахунків, які були представлені Мінським суворівським військовим училищем, Військовою академією, військово-технічним факультетом Білоруського національного технічного університету.У складі механізованої колони брали участь 26 парадних розрахунків сучасної бойової техніки. В цілому, було залучено 222 одиниці техніки. До механізованої колони увійшли танки Т-72Б, бойові машини піхоти БМП-2, бронетранспортери БТР-80, автомобілі «Богатир», легкоброньовані автомобілі «Кайман», автомобілі МЗКТ з безпілотними авіаційними комплексами, станції Р-434, мінометні комплекси 2С12Б «Сани» , бойові машини «Штурм», реактивна система залпового вогню «Полонез» і інша бойова техніка.У складі повітряного ешелону в параді взяли участь 58 повітряних суден: 26 вертольотів і 32 літаки. Колона цивільної техніки була представлена 102 одиницями, серед яких легкові автомобілі «БелДжі», техніка Мінського тракторного заводу, холдингів «Гомсельмаш», «Амкодор» та інших місцевих компаній. Білорусь відзначає День незалежності 3 липня, оскільки це свято прив'язане не до розпаду СРСР, а до звільнення від німецьких військ у Другій світовій війні.