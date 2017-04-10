Росія надасть Білорусі мільярдний кредит

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Віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко заявив, що Москва готова надати Мінську кредит, загальна сума якого складає майже один мільярд американських доларів. Про це інформує replyua. \«На сьогоднішній день ми вже встигли зробити доручення виділити ще додатково мільярд доларів кредитів, причому на досить вигідних умовах»,- заявив Семашко. Варто нагадати, що свого часу Василь Матюшевскій, перший віце-прем'єр Білорусі, повідомив про те, що Росія буде рефінансувати боргові зобов'язання Білорусі в розмірі близько восьмиста мільйонів доларів, і «у даний час йде процес формалізації досягнутих раніше угод між двома державами». Нагадаємо, що 3 квітня поточного року відбулася чергова зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Між двома президентами «запанувало повне взаєморозуміння» відносно газового питання, а також було досягнуто принципове рішення про рефінансування в цьому році боргових зобов'язань Білорусі.Раніше Лукашенко навідріз відмовлявся виплачувати Росії борг за газ в розмірі 700 мільйонів доларів. Владислав Сичевич, прес-секретар голови білоруського уряду, говорив про те, що Мінськ «не розглядає ці кошти як борг».