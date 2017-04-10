Росія надасть Білорусі мільярдний кредит

Віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко заявив, що Москва готова надати Мінську кредит, загальна сума якого складає майже один мільярд американських доларів. Про це інформує replyua. \
«На сьогоднішній день ми вже встигли зробити доручення виділити ще додатково мільярд доларів кредитів, причому на досить вигідних умовах»,- заявив Семашко. Варто нагадати, що свого часу Василь Матюшевскій, перший віце-прем'єр Білорусі, повідомив про те, що Росія буде рефінансувати боргові зобов'язання Білорусі в розмірі близько восьмиста мільйонів доларів, і «у даний час йде процес формалізації досягнутих раніше угод між двома державами». Нагадаємо, що 3 квітня поточного року відбулася чергова зустріч Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Між двома президентами «запанувало повне взаєморозуміння» відносно газового питання, а також було досягнуто принципове рішення про рефінансування в цьому році боргових зобов'язань Білорусі.
Раніше Лукашенко навідріз відмовлявся виплачувати Росії борг за газ в розмірі 700 мільйонів доларів. Владислав Сичевич, прес-секретар голови білоруського уряду, говорив про те, що Мінськ «не розглядає ці кошти як борг».