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Журналіст спрогнозував серйозний конфлікт між Росією та Білоруссю

Журналіст спрогнозував серйозний конфлікт між Росією та Білоруссю
На думку військового кореспондента Дмитра Галка, у разі подальшого загострення двохсторонніх відносин між Росією та Білоруссю, не виключене їх повне припинення, передає replyua.net.

Експерт підкреслив, що російське політичне керівництво з великим негативом сприйняло заяву білоруського очільника Олександра Лукашенка, згідно з якою «братська Україна веде боротьбу за збереження власної незалежності», зробивши натяк на те, що може вчинити подібним чином, проте на іншому фронті. У зв’язку з такими словами Москва почала стверджувати, що лідер Білорусі – «зрадник» та «посібник».

Також в Кремлі заявили, що якщо в Мінську вирішили припинити співпрацю з Росією у відповідності до раніше підписаних угод, то це, звісно, можна зробити без серйозних наслідків. Проте Білорусі вже не варто очікувати від РФ кредитів та знижок. Більше того, Путін пригрозив Лукашенку тим, що введе прикордонну зону з Мінськом. Білоруська влада таку новину сприйняла вкрай негативно. Так, у зовнішньополітичному відомстві цієї країни зазначили, що подібний крок російської влади є сигналом про плани ввести повноцінний контроль між обома країнами. Окрім того, МЗС Білорусі підкреслило, що не Мінськ був ініціатором цієї «війни» з Москвою.
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