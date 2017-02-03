У Мінську різко прореагували на встановлення РФ прикордонної зони з Білоруссю

Білоруський лідер Олександр Лукашенко виступив із заявою щодо рішення російського керівництва встановити прикордонну зону з його країною, повідомляє replyua.net з посиланням на Interfax.by. Лукашенко нагадав про існування міжнародних договорів, які офіційним Мнськом ще жодного разу не порушувалися, «на відміну від Москви, яка ці домовленості заштовхнула в хвіст і в гриву».
Очільник білоруської держави нагадав, що існують плани створення Союзної держави, а також про те, що дія підписаних договорів тривала досить довго. «Ми знаємо про дію міжнародних договорів, і ось одному міністру, навіть якщо мова йде про відому особу, ФСБ-шника або когось іншого, захотілося своїм рішенням перекреслити всі домовленості та видати спеціальний наказ», - наголосив Олександр Лукашенко.
Керівник Білорусі підкреслив, що Москва відмовляється і від раніше досягнутої домовленості стосовно постачання нафтових продуктів. «Існувала домовленість, що кожного року буде постачатися 24 млн. тон, потім скоротили до 18, ще пізніше – до 16, а поставили взагалі 12. Але ж є підписаний договір!», - сказав президент Білорусі.