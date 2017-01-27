Лукашенко повідомив про загрозу незалежності Білорусі через війну в Україні

Видання Naviny.by повідомляє, що, на переконання президента Білорусі Олександра Лукашенка, у той час, як Україна відстоює російську агресію для збереження власної незалежності, почалися чинитися спроби поставити під сумнів подальший суверенітет Республіки Білорусь, повідомляє replyua.net. Лукашенко зазначив, що його країна досить легко отримала незалежність. «Усім народам довелося воювати, зараз війна у нашій братській Україні, тому ніяк не можна допускати того, щоб розпочалися військові дії. Наш народ миролюбний. Напевно, перед нами Бог вирішив поставити такі складні завдання, аби ми змогли оцінити справжню ціну незалежності. І лише об’єднавшись нам вдасться це все подолати», - сказав білоруський лідер.
Разом з цим, Олександр Лукашенко додав, що білоруський напрямок за незалежність «проходить через економіку», а не сферу війни чи політики.
Нещодавно представники міжнародної групи волонтерів InformNapalm повідомили, що за наказом командування Росії вздовж українського та білоруського кордону почалося активне розгортання нових військових баз, які мають значний військовий потенціал. Зокрема, волонтери стали свідками переміщення російських військ на кордон з Україною та Білоруссю.