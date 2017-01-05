Кінець «братньої любові»? Білорусь підвищує тарифи на транзит нафти

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Нафтогазовий конфлікт між Москвою та Мінськом набуває обертів, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Каспаров.ру».Так, сьогодні, п’ятого січня 2017 року, білоруське Міністерство антимонопольного регулювання та торгівлі оприлюднило постанову, відповідно до якої вартість транспортування російської нафти білоруським магістральним трубопроводом зросте вже з першого лютого поточного року. Зокрема, ціна транспортування тонни нафти маршрутом з Унечі (Високого) до Адамової Застави зросте з двохсот шістдесяти семи російських рублів тридцяти двох копійок до двохсот вісімдесяти семи рублів дев’яноста копійок. У той же час транзит нафти відрізком трубопроводу з Унечі (Високого) до Бродів обійдеться росіянам в сто двадцять три рублі шістдесят шість копійок (порівняно зі ста чотирнадцятьма рублями вісімдесятьма двома копійками). Загалом, вартість транзиту зросте в середньому на сім цілих сім десятих відсотка. Чинними нові тарифи будуть до тридцять першого березня 2017 року.Нагадуємо, білоруська сторона з жовтня минулого року намагається підняти тарифи на транзит російських газу і нафти. Це – частина нафтогазового протистояння, яке розгорнулось у 2016 році між Москвою і Мінськом.