валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Кінець «братньої любові»? Білорусь підвищує тарифи на транзит нафти

Кінець «братньої любові»? Білорусь підвищує тарифи на транзит нафти
Нафтогазовий конфлікт між Москвою та Мінськом набуває обертів, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Каспаров.ру».

Так, сьогодні, п’ятого січня 2017 року, білоруське Міністерство антимонопольного регулювання та торгівлі оприлюднило постанову, відповідно до якої вартість транспортування російської нафти білоруським магістральним трубопроводом зросте вже з першого лютого поточного року. Зокрема, ціна транспортування тонни нафти маршрутом з Унечі (Високого) до Адамової Застави зросте з двохсот шістдесяти семи російських рублів тридцяти двох копійок до двохсот вісімдесяти семи рублів дев’яноста копійок. У той же час транзит нафти відрізком трубопроводу з Унечі (Високого) до Бродів обійдеться росіянам в сто двадцять три рублі шістдесят шість копійок (порівняно зі ста чотирнадцятьма рублями вісімдесятьма двома копійками). Загалом, вартість транзиту зросте в середньому на сім цілих сім десятих відсотка. Чинними нові тарифи будуть до тридцять першого березня 2017 року.

Нагадуємо, білоруська сторона з жовтня минулого року намагається підняти тарифи на транзит російських газу і нафти. Це – частина нафтогазового протистояння, яке розгорнулось у 2016 році між Москвою і Мінськом.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук
Важное за сутки
05 янв 2017
10938

Андрей Данилко: Если не нравится Ани Лорак – не слушайте ее песни, незачем срывать концерты

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко, в народе больше узнаваемый в роли своей сценичной героини Верки Сердючки, осудил тех, кто пытается запретить украинским артистам выступать с

05 янв 2017
6671

У США підказали, що робити далі з Кримом, щоб ситуація нормалізувалася

Під час проведення нового референдуму на окупованому українському півострові Російська Федерація має виплатити Україні грошову компенсацію за незаконну анексію Криму, щоб легітимізувати цей процес.

Последние новости

НАТО назвало обвинения России "наглой ложью"

США планируют ввести новые санкции против России

Терористи залишились без зарплатні

США ввели санкции против сына бен Ладена

Трамп «здав назад» і назвав себе «фанатом розвідки»

Израильская полиция провела повторный допрос Нетаньяху

Манн: в комитете Сената завершились слушания по докладу ЦРУ о хакерских атаках

Керрі розповів навіщо було потрібне «перезавантаження» з РФ

У Росії горить газонафтова свердловина

Доник: медиавойну против Порошенко ведут конкретные политические силы

Трамп объявил войну Toyota Motor Corp

Кінець «братньої любові»? Білорусь підвищує тарифи на транзит нафти

SpaceX начнет новые запуски спутников и ракет со следующей недели

Блогер розповів про нову вражаючу розробку американських зброярів

Ученым удалось идентифицировать странные сигналы в небе над Швецией

Блогер: те, що робить Трамп – брикання молодого бичка, якого ще не осідлали

Ученым удалось обнаружить источник странных сигналов из космоса

Блогер: Україна знайшла альтернативу російській нафті

Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении динозавров

Психологи ответили на вопрос, почему люди делятся на «сов» и «жаворонков»

 Новости за день