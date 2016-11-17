Лукашенко ще раз здивував своєю заявою. Тепер про вибори в Україні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив ще одну неочікувану заяву. Він сказав, що готовий взяти на себе організацію місцевих виборів на окупованій частині Донбасу та контроль над непідконтрольним Україні кордоном з Російською Федерацією. Про це глава держави заявив під час розмови з кореспондентами та блогерами з Росії, пише видання tut.by, передає replyua.net.
«Нещодавно у мене була розмова з лідером російського народу Володимиром Путіним. Я сказав йому, що потрібно щось вигадати для початку зворотного процесу, не зважаючи на ціну питання. Ми готові майже на все. Переможців і переможених у цій війні ніхто не буде оголошувати. Чим довше триває війна – тим гірше громадянам тих держав», - сказав Лукашенко.
Він запевнив, що вихід з даної ситуації є, і можливо він не один. «Ви питаєте, яким чином? Було б бажання у двох сторін, тоді виходи будуть знаходитися самі собою. Головне, щоб ці дві сторони дійшли до спільної згоди і побачили Білорусь в ролі посередника. Ну тут ми вже готові. Та все можемо! Можемо організувати вибори, а можемо перекрити 400 кілометрів неконтрольованого кордону! Наведемо порядок! Ми готові! А Заходу не потрібна ні сильна Україна, ні сильна Росія», - наголосив президент Білорусі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter