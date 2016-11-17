Лукашенко "грудьми закриває український кордон"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що з території України до його держави спрямований великий потік зброї. Про це він заявив сьогодні, 17-го листопада, під час розмови з кореспондентами та російськими блогерами, пише видання tut.by, передає replyua.net.
«Ми вже грудьми почали перекривати тисячі кілометрів кордону з Україною, звідки до нас безперервним потоком надходить незареєстрована зброя та вибухові пристрої. Наразі ситуація залишається досить напруженою. Ми не встигаємо контролювати пропускні пункти на кордоні, та іноді затримуємо вагони зі зброєю на залізничних вокзалах. Наразі ми задіяли багато працівників і правоохоронців. Ситуація дуже непроста», - сказав глава Білорусі.
Лукашенко заявив, що майже ввесь потік зброї, який ще недавно переправляли через Україну та Прибалтику, наразі йде через Білорусь. «З економічної сторони, якщо подивитися на цю ситуацію з даного ракурсу, то все добре. Але якщо дивитися з боку безпеки, то тут стає очевидним, що потрібно не аби які зусилля, щоб підтримувати порядок та гарантувати безпеку», - зауважив Лукашенко. Як відомо, президент Лукашенко являється прихильником прокремлівської політики та називає Путіна свої другом.
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